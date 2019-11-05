صالون ميلانو للدراجات و الموتوسيكلات من 5 الي 10 نوفمبر

انسامد - 5 نوفمبر - تشرين ثان - يبدأ اليوم و حتي 10 نوفمبر الدورة 77 لصالون ميلانو- رو - وهو المعرض الدولي للدراجات و الموتوسيكلات و سيشارك فيه لاول مرة 1800 علامة تجارية من اكثر من 40 دولة مقسمين علي 8 اجنحة .



تعتبر هذه الدورة من اطكثر المعارض التي سيتم استعراض التكنولوجيا الحديثة و التطورات السرية التي تمت حتي الان في مجال الدراجاتو التي ستحدث انقلابا جوهريا في هذا العالم.



و يقول اتيليو فونتانا رئيس منطقة لومبارديا ان مثل هذه الفعاليات تساهم في دعم الاقتصاد الايطالي الذي يمر بمرحلة صعبة مشيدا بما تقدمه المنطقة من تسهيلات تساعد علي تطوير الابحاث و التجديد و هي من العوامل الاساسية التي تدعم النظرة المستقبلية .



بالاضافة لتواجد العديد من راكبي الدراجات و الموتوسيكلات المشهورين و الفنانين ايضا فان هذا المعرض يخلق للجمهور اجواء خاصة حيث يمكنه المشاركة في مسابقات سرعة بالاضافة للاستمتاع بالاجواء الاحتفالية و الموسيقي الصاخبة.



وهناك ايضا مضمار مغطي علي مساحة مخصصة تسمح للجمهور بتجربة الدراجات الكهربائية و تتيح لهم فرصة استكشاف هذه المنتجات صديقة البيئة .

