اوبر جامب للدراجات الكهربائية تبدأ في روما

انسامد - 22 اكتوبر - تشرين اول - تدخل 2800 دراجة كهربائية الخدمة في شركة اوبر لاول مرة في روما تحت اسم " جامب ".



سيتم فرض غرامات علي اولئك الذين يوقفون دراجاتهم في الاماكن الممنوعة و ستراقب الدراجات بواسطة تقنية الجي بي اس بالاضافة الي مراقبة الاوزان المحمولة ستكون تحت المراقبة.



ويقول مسئولو الحركة في الشركة ان تلك العقوبات تضمن سلوكا جيدا من قبل المستخدمين بالاضافة الي ضمان امان الخدمة حيث تبلغ السرعة القصوي للدراجة 25 كم في الساعة.



تيدا الخدمة الان بحوالي 700 دراجة و تتصاعد حتي تصل الي 2800 خلال عدة اسابيع لتغطية مساحة 57 كيلو متر مربع ليس فقط وسط العاصمة التاريخي و لكن محيطها ايضا .



و تقول ميشيل بيجي المديرة الاقليمية لمشروع جامب لمنطقة جنوب اوروبا ..ان الهدف من المشروع ان نقدم للمواطن الايطالي خدمة انتقالات غير تقليدية و هذا سيساعدنا علي المدي البعيد في انشاء مدن ذكية بالمشاركة مع كل الشركات التي تعمل في نفس المجال .



