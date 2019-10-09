المعرض الدولي للدراجات العادية و النارية في ميلانو في نوفمبر

انسامد9 اكتوبر - تشرين اول - يقام في ميلانو في الفترة من 5 الي 10 نوفمبر القادم الدورة 77 للمعرض الدولي للدراجات و الدراجات النارية 2019 - ايكيما - و يشارك فيه للمرة الاولي 1800 علامة تجارية من اكثر من 40 دولة مقسمة علي 8 اجنحة .



و تقول مديرة المعرض اندريا ديلورتو ان 60 في المائة من العارضين في هذه الدورة يأتون من الخارج بالاضافة الي الاقبال المتزايد من وسائل الاعلام العالمية لتغطية الحدث.و اشارت الي ان علامة صنع في ايطاليا الموجودة علي المنتجات الايطالية المشاركة في المعرض تلعب دورا هاما من كونها رائدا عالميا من حيث الجودة والأناقة والاستدامة والابتكار.



ستكون هذه الدورة من المعرض مهداة الي الفنان العالمي ليوناردو دافنشي بمناسبة مرور 500 عام علي وفاته.



و ستحتل في هذه الدورة الدراجات الكهربائية مساحة ظاهرة ، وهي الدراجات المزودة بالدواسات ، والتي يمكن أن يختبرها الجمهور أيضًا على حلبة مغطاة تزيد من صلاحيات هذه المركبات صديقة البيئة .



