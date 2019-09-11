فيراري تطلق موديلين جديدين في يوم واحد

انسامد - 11 سبتمبر - ايلول - لم يسبق أن أطلق عملاق السيارات الرياضية فيراري سيارتين في نفس اليوم.. كما ان هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يقدم فيها كازا دي مارانيلو و هو مصنع فيراري خمسة منتجات جديدة خلال نفس العام.



انها موديلات لاروس واف8 سبايدر و 812 جي تي اس. كلا السيارات "المعلنة" ظهرت في وقت واحد تقريبًا ، هي السيارتان الثالثة والرابعة لعام 2019 وتمثلان علامة علي التجديد الذي تنشده الشركة باستمرار ، على الرغم من اخذ القيم التقليدية في الاعتبار.



لذلك تعمل شركة فيراري علي توسيع المدى ، بهدف إنتاج المزيد من الآلات. و يقول المدير التجاري انريكو جاليريا "نحن نحافظ على التفرد ، لكننا نركز على النمو من خلال العمل في القطاعات الأخرى".. مؤكدا اننا في فيراري نحاول ، من ناحية ، أن نبقى مخلصين لفلسفة المؤسس اي تسليم سيارة بمواصفات أقل من تلك المطلوبة في السوق و ان نظل في نفس الوقت محافظين علي روح الابتكار و علي مفاجأة عملائنا.



