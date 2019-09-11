فيراري تطلق موديلين جديدين في يوم واحد

انسامد - 11 سبتمبر - ايلول - لم يسبق أن أطلق عملاق السيارات
الرياضية فيراري سيارتين في نفس اليوم.. كما ان هذه هي المرة
الأولى في التاريخ التي يقدم فيها كازا دي مارانيلو و هو مصنع
فيراري خمسة منتجات جديدة خلال نفس العام.
انها موديلات لاروس واف8 سبايدر و 812 جي تي اس. كلا السيارات
"المعلنة" ظهرت في وقت واحد تقريبًا ، هي السيارتان الثالثة
والرابعة لعام 2019 وتمثلان علامة علي التجديد الذي تنشده الشركة
باستمرار ، على الرغم من اخذ القيم التقليدية في الاعتبار.
لذلك تعمل شركة فيراري علي توسيع المدى ، بهدف إنتاج المزيد من
الآلات.
و يقول المدير التجاري انريكو جاليريا "نحن نحافظ على التفرد ،
لكننا نركز على النمو من خلال العمل في القطاعات الأخرى".. مؤكدا
اننا في فيراري نحاول ، من ناحية ، أن نبقى مخلصين لفلسفة المؤسس
اي تسليم سيارة بمواصفات أقل من تلك المطلوبة في السوق و ان نظل في
نفس الوقت محافظين علي روح الابتكار و علي مفاجأة عملائنا.