ايطاليا:انشاء 200 محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي

انسامد - 31 يوليو - تموز - وقعت شركتي سنام و اي بي اتفاقية لبناء الدفعة الأولى من 26 محطة لتزويد الغاز الطبيعي بالاضافة على شبكة التزود بالوقود الموجودة بالفعل و التي سيتم تعميمها في جميع انحاء ايطاليا ابتداء من عام 2020 .



و تندرج تلك الانشاءات في اطار المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية الإطارية الموقعة في عام 2018 لإنشاء ما يصل إلى 200 محطة ميثان جديدة في جميع أنحاء الأراضي الوطنية.



لقد تم بالفعل تحديد محطات الخدمة التي سيتم تركيب محطات الميثان فيها بواسطة الشركتين والتي تقع في 16 منطقة. يوجد في فينيتو وإميليا رومانيا محطتان تستضيفان موزعي الغاز الطبيعي المسال (الميثان السائل) للشاحنات. سيتم بناء 6 أنظمة أخرى للسيارات فقط في لاتسيو ، 5 في لومباردي ، 2 في توسكانا ، 2 في إميليا رومانيا ، 2 في فينيتو وواحد في أبروزو ، كالابريا ، ماركي ، بييمونتي ، بوليا وأومبريا ، معظمهم على طول الطرق السريعة.



