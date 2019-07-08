نسخة خاصة بالذكرى 62 على إطلاق فيات 500

أنسامد - 8 يوليو/ تموز - تحتفل شركة فيات لصناعة السيارات في الرابع من يوليو كل عام بذكرى إطلاق سيارتها من Fiat 500، التحفة الإيطالية التي ساهمت في انطلاق أوروبا في صناعة السيارات في الخمسينيات وهي لا تزال تدهش الجميع بتحطيم الأرقام القياسية اليوم.



وبهذا المناسبة، قررت فيات اطلاق سلسلة خاصة من تلك السيارة أطقلت عليها "500 دولتشي فيتا" (Fiat 500 Dolcevita ) احتفالا بالذكري 62 لاطلاق السيارة.



ويجسد الإصدار الأول من المجموعة قيم الأناقة الإيطالية وأسلوب الحياة آنذاك حيث برزت الموضة، والتصميم، والفن، وجماليات الحياة اليومية، والذوق وهوية وسحر إيطاليا. وتعتبر سيارة Fiat 500 واحدة من أشهر الرموز التي تجسّد تلك الصفات في العالم.



تعتبر سيارة "500 دولتشي فيتا" بمثابة دعوة لإحياء أسلوب الحياة الذي كان سائداً في الستينيات من القرن الماضي، عندما كانت روما مقرا لأرقى المطاعم والنوادي والفنادق الفاخرة التي كانت تستقطب كبار الممثلين والكتاب.



وجاء هذا الإصدار الخاص من "500 دولتشي فيتا" الجديدة موجها للعملاء الذين يبحثون عن التفرد والأناقة. وتتميز السيارة باللون الأبيض مع اللون الأحمر، وخطّ تجميلي باللونين الأبيض والأحمر يلتفّ حول كامل هيكل السيارة.



كما تتميز السيارة بعجلات ألمنيوم أنيقة قياس 16 بوصة، وسقف زجاجي مقبّب Skydome على إصدار هاتشباك.



