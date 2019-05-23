اول سيارة في التاريخ: ستروين تصل متحف الفنون

انسامد - 23 مايو - ايار - دخلت السيارة ستروين الاولي في التاريخ و التي عبرت الصحراء عام 1922 متحف الفنون و ذلك لترميمها وفقا لمشروع انطلق عام 2016 و يشمل مئات الماركات .



و تعرض نسخة طبق الأصل منها في باريس ، انتجها طلاب المدارس الثانوية وطلاب الهندسة.



بجانب ترميم السيارة يهدف عرض هذه السيارة السكارابيه الذهبية اثناء احتفالات مئوية ستروين و ستشارك هذه السيارة في الاحتفالات التي ستقام في باريس و الذي مازالت معظم تفاصيله سرية حتي الان بداية من 18 يوليو بمناسبة ذكري ميلاد ستروين في باريس عام 1919 ..



و في اطار الاحتفال سيتم تنظيم موكبا يمر بالشانزليزيه و ميدان الكونكورد و ميدان ليتوال و ستشارك السيارة في تجمع القرن من 19 الي 21 يوليو .



و قد بدا مشروع ترميم السكارابيه الذهبية في يونيو 2016 وتم عرضها في صالون ريترو في فبراير 2017 و عرض هذا المشروع بمناسبة عيد العلوم في اكتوبر 2017 و يشارك فيه 160 طالبا و 40 استاذ متحمسين لترميم السيارة .