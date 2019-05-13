حظر سيارات الديزل في روما بدءا من نوفمبر

أنسامد - 13 مايو /ايار - يدخل قرار حظر سيارات الديزل وسط العاصمة الايطالية روما حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم.



وسيتم تطبيق القرار من الاثنين إلى الجمعة، باستثناء أيام العطلة التي تقع في منتصف الأسبوع. ومن المتوقع أيضا التقليل بشكل تدريجي من سير المركبات الأكثر تلويثا للبيئة، في إطار خطة النقل الحضرية المستدامة والتي من المتوقع اعتمادها في شهر أغسطس 2019.



تم استثناء بعض فئات السيارات من قرار الحظر، مثل السيارات التي تحمل شارة ذوي الاحتياجات الخاصة.



ويهدف قرار حظر مركبات الديزل للحد والسيطرة على تلوث الهواء وحماية صحة المواطنين، تمشيا مع الالتزامات بمكافحة تغير المناخ.



قالت فرجينيا راجي رئيسة بلدية مدينة روما إن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو التخلص من الديزل في مركز المدينة التاريخي بحلول عام 2024 لحماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة.



