دوكاتي يطلق ديافل 1260 و اس في يوليو القادم في المانيا

انسامد - 26 مارس - اذار - تكشف شركة دوكاتي عن تحفتيها الجديدتين لسنة 2019 ديافل 1260 بالاضافة الي الموديل اس في يوليو القادم بالمانيا في الالتو ثييتر و ياتي هذا الموديل للتاكيد علي اصالة اسلوبها .



و ستكون تلك المرة الثالثة التي تحصل فيها الشركة المصنعة ايميليان علي جائزة لجنة التحكيم المكونة من 40 خبير دولي ..حيث حصلت عليها في المرة الاولي عام 2013 علي موديل بانيجال 1199 و الثانية في 2016 علي تحفتها اكس ديافل اس.



فيما يتعلق بموديلات 2019 يتميز الديافل 1260 بشكله الشرس و بالعجلات المتميزة و نظام الفرامل المحسن و هو مميز بلونه الاسود مع مقود ذهبي اللون بالاضافة الي هيكله الذي يمزج بين اللونين الاحمر و الاسود..و يبلغ سعره 19.990 يورو اما الموديل اس فيدخل في قائمة ال 22.990 يورو و يتميز بعلبة السرعات التي تسمح له بتغيير السرعات دون التهدئة . الوقت هو كل شيء، وهذا هو ما فعلته دوكاتي، إذ أن المحركات عادة ما تكون محصورة بحركتها الميكانيكية المتضمنة دوران العمود المرفقي، فتح وغلق الصمامات في السلندر، ما يؤدي بدوره إلى تأخّر بالاستجابة، وما فعلته الشركة هو تعديل موضع السلندر نفسه بشكل يسمح بقربه من الصمامات وغيرت ترتيب المكونات المعتاد، ما أدى إلى استجابة أسرع وإلغاء الوقت المستغرق الذي يفقد فيه المحرك قدرته.



