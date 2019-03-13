كيا موتورز إيطاليا وشركة شل إيطاليا تجددان شراكتهما

انسامد - 13 مارس - اذار - بعد تسع سنوات من الشراكة الموقعة في
عام 2010 ، جددت شركة كيا موتورز الإيطالية وشركة شل إيطاليا
للمنتجات النفطية اتفاقهما التجاري لمدة ثلاث سنوات أخرى حتي 2021.
سيستمر مستورد السيارات الكورية ، وهي شركة تابعة مباشرة لشركة كيا
موتورز أوروبا ، وفرع شركة النفط والزيوت الهولندية الموجودة في
ايطاليا منذ عام 1912 ، في علاقة "تجمع بين قيم الجودة والسلامة
والشفافية التي توفرها شبكة كيا سيرفس لماضي شل التكنولوجي "والتي
طورت خلالها الشركتان مختلف المبادرات المشتركة ، مثل الحملات
الترويجية وبرامج المساعدة.
وفي هذا السياق ، تؤكد شركة النفط التزامها "أن تكون شريكا
استراتيجيا لصيانة المركبات ، وستواصل شل تقديم خدماتها زيوت
التشحيم الخاصة بها حيث إن هذه المنتجات "توفر أداء أفضل من حيث
نسبة اللزوجة ، وتقليل الاحتكاك الداخلي مقارنة بالزيوت الأساسية
التقليدية ، مما يساعد على إطالة عمر المحرك ، وتخفيض تكاليف
تشغيله والصيانة واستهلاك الزيت ، لتقليل استهلاك الوقود وتحسين
نظافة المحرك ".
عند التوقيع على تجديد الاتفاقية ، قال نيكولا مارسالا ، مدير
خدمات ما بعد البيع لشركة كيا ايطاليا: "تعد شل شريكًا مهمًا لنا و
نحن نوصي باستخدام زيوت شل هيليكس لمدة عشر سنوات. "