تراجع سوق السيارات في ايطاليا في يناير

انسامد - 11 مارس/آذار - كشفت البيانات الصادرة عن الاتحاد الإيطالي لصناعة السيارات (أنفيا) عن تراجع انتاج السيارات في إيطاليا بنسبة 25% في شهر يناير الماضي.



وشهد سوق إنتاج السيارات انتعاشا في عام 2014. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط ​​الإنتاج السنوي أكثر من مليون سيارة، أي بزيادة 32% مقارنة بالفترة بين 2009-2013، حيث سجل متوسط انتاج السيارات سنويا 760.000 سيارة.



وصرح مدير الاتحاد الإيطالي لصناعة السيارات Gianmarco Giorda أن صناعة السيارات في مجملها سجلت في شهر يناير 2019 تراجعا 12%، بعد تراجعها خلال النصف الثاني من 2018.



وأكد الاتحاد الإيطالي لصناعة السيارات ضرورة تنفيذ سياسات صناعية لدعم قطاع صناعة السيارات.



ولا يزال الإيطاليون يفضلون سيارات الدفع الرباعي من جميع الأحجام.



في شهر فبراير ارتفعت المبيعات بنسبة 9%. وبلغ النمو خلال شهر يناير وشهر فبراير 4%.



