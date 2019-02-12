اكتشاف الفاروميو في قبو.. وبيعها بسعر خرافي

انسامد - 12 فبراير - شباط - علقت سيارة ألفا روميو طراز جولييتا تعود للعام 1962 في قبو طوال 35 عاما، وباعتها الحكومة الإيطالية الأسبوع الماضي في مزاد علني بسعر وصل إلى 650 ألف دولار، وفقا لما ذكره موقع "فوكس نيوز" الإخباري.



وكانت السلطات الإيطالية عثرت على السيارة بين مقتنيات تعود لميكانيكي من مدينة تورينو شمالي إيطاليا، توفي في نوفمبر الماضي، بحسب صفحة "ألفا روميو جوليا" على فيسبوك.



يبدو أن الميكانيكي أنزل السيارة بواسطة رافعة داخل الكراج ومن ثم نقلها إلى القبو، وظلت هناك دون أن يتم إصلاحها أبدا.



ونظرا لأن صاحب الكراج توفي دون أن يترك وصية أو ورثة، فقد آلت ملكيتها إلى الحكومة الإيطالية، حيث تم سحبها وبيعها في مزاد علني من دون الكشف عن مواصفاتها باستثناء طرازها، وحققت سعرا بلغ حوالي 650 ألف دولار.



ويعتبر هذا السعر من بين أعلى الأسعار التي دفعت مقابل هذا الطراز من سيارات ألفا روميو، ويتفوق على تقدير "دليل أسعار هاغرتي" لمثل هذه السيارة، حتى بتفاصيل ظاهرة أو مكشوفة.



ويعتقد أنه تم تصنيع حوالي 200 سيارة من هذا الطراز، كما شارك العديد منها في سباقات السيارات قديما.



