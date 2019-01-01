دبي:عربات معلقة تنقل الركاب الي وجهاتهم باسرع وقت

انسامد - الاول من يناير - كانون ثاني - إذا كنت قد مللت ركوب السيارات والحافلات وتود تجربة وسيلة مواصلات جديدة ومبتكرة، تقدم لك مدينة دبي عربات معلقة جديدة والتي تحمل اسم سكاي بود (Sky Pod).



تأتي العربات الجديدة ضمن مبادرة طرق ومواصلات دبي الهادفة إلى تسهيل وصول ركاب النقل العام إلى وجهاتهم النهائية، حيث أنها تتبنى تصميم مستقبلي يعمل على استهلاك مساحة أرض أقل بمائة مرة من وسائل المواصلات الأخرى القادرة على نقل السعة ذاتها من الركاب، ما يشير إلى إمكانية نشرها في أماكن مختلف كي تستطيع الوصول لها بسهولة.



إضافة إلى ذلك، من المخطط أن تستهلك طاقة أقل بخمسة مرات من السيارات الكهربائية، مع الحاجة إلى بنية تحتية أقل أيضاً بعشرة مرات من أنظمة النقل ذات السعة ذاتها، وهذا كله يعني أنك ستكون قادراً على استقلالها بتكلفة منخفضة بعض الشيء مقابل وسائل النقل الأخرى في حالة التطبيق بشكل كامل، نظراً لأن التكلفة العامة ستكون أقل.



ستكون أولى نماذج دبي سكاي بود باسم يوني بايك (Unibike) على هيئة عربة صغيرة خفيفة الوزن تتصل بالعجلة بقضبان معلقة، حيث سوف يمكنك أن تستقلها مع 4 أشخاص آخرين، على أن تكون سرعتها القصوى 150 كم/س لتكون قادرة على نقل 20,000 راكب كل ساعة.



هذا وسوف يحمل النموذج الثاني اسم يوني كار (Unicar)، حيث ستكون قادرة على نقلك لمسافات بعيدة تصل إلى 200 كم، على أن تستطيع هذه الوحدات استيعاب 6 أِخاص مع سرعة تصل إلى 150 كم/س أيضاً، والقدرة على نقل حتى 50,000 راكب كل ساعة.



ألصورة توضح الفكرة المطبقة في المانيا للقطار المعلق