سيارة فائقة السرعة جديدة من مكلارين

أنسامد - 17 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت شركة "مكلارين" البريطانية لصناعة السيارات عن النسخة الجديدة من سياراتها فائقة السرعة، وهي "720S سبايدر".



وذكر موقع "كاراديسياك" أن السيارة «720S سبايدر» تأتي مع سقف صلب قابل للطي.



ويمكن للسيارة "720S سبايدر" أن تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/ ساعة خلال 2.9 ثانية، وإلى سرعة 200 كلم/ ساعة خلال 7.9 ثانية.



وتبلغ سرعتها القصوى 341 كلم/ ساعة.



وتأتي السيارة مع محرك «في8 تيربو» مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 720 حصانا وعزم دوران 770 نيوتن متر.



وفتحت «مكلارين» باب الحجز لشراء «720S سبايدر». ومن المقرر طرح السيارة في الاسواق في مارس 2019.



