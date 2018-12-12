ليفانتي ..أيقونة مازيراتي للعام 2019

انسامد - 12 ديسمبر - كانون اول - أطلقت شركة مازيراتي العريقة، سيارة جديدة فارهة ستعرف باسم "ليفانتي GTS" تحتوي على محرك من طراز V8 متصل بشاحن توربيني مزدوج. وتصل سعته إلى 3.8 لتر،ويعتبر أحد أقوى المحركات على الإطلاق من مازيراتي.



حيث يوفر قدرة 550 حصان مع عزم الدوران لايقل عن 538 نيوتن متر، ويوفر نطاق واسع يتراوح بين 2500 و 5000 دورة في الدقيقة.



وتأتي ليفانتي GTS بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات.



السيارة ستكون جاهزة للأسواق في مطلع العام 2019..ستنافس سيارة مازيراتي ليفانتي بالتحديد كلاً من بي ام دبليو X6M و مرسيدس AMG GLE63 كوبيه و بورش كايين تيربو.



