الاتحاد الأوروبي يحقق مع 3 شركات سيارات

انسامد - 25 سبتمبر - ايلول - فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات مع شركات (بي إم دبليو) و(دايلمر) و(فولكسفاجن) الألمانية لصناعة السيارات للاشتباه لتعمد التباطؤ في تطوير وطرح تقنيات صديقة للبيئة، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من فضيحة "ديزل جيت".



وقالت المفوضية الأوروبية - في بيان نقل راديو (فرنسا الدولي) اليوم مقتطفات منه - "إنها تفحص ما إذا كانت (بي إم دبليو) و(دايلمر) و(فولكسفاجن) قد اتفقت على عدم التنافس على تطوير ونشر أنظمة مهمة للحد من الانبعاثات الضارة من السيارات التي تعمل بالجازولين وسيارات تعمل بالديزل".



يشار إلى أن الأضواء أصبحت مسلطة على (فولكسفاجن) وشركات أخرى عقب الكشف عن قيامها بالتلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.



وكان عملاق صناعة السيارات الألماني قد اعترف في سبتمبر 2015 بالغش في اختبارات انبعاثات العادم في 11 مليون مركبة حول العالم منذ عام 2009 في أكبر فضيحة تضرب الشركة، والتي أدت إلى انخفاض قيمتها السوقية بدرجة كبيرة وأجبرت رئيسها التنفيذي على الاستقالة، وألحقت أضرارا بصورة الشركةالعالمية .



