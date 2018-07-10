رينو داستر الجديدة تصل الشرق الاوسط

انسامد - 10 يوليو / تموز - ترحب رينو الشرق الأوسط ضمن مجموعة طرازاتها المتوفرة في المنطقة بمركبة داستر الجديدة كلّياً والتي تُعدّ مركبة رياضية متعدّدة الاستخدامات قادرة على خوض المغامرات المختلفة بجرأة عالية. وسوف تصل 'داستر' الجديدة إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي والسوق السعودي بدءً من شهر سبتمبر القادم، فيما سيبدأ بيعها في العراق بأواخر 2018. وهي متوفرة أساساً الآن في كل من لبنان ومصر وستدخل السوق الأردني في شهر أغسطس.



ويقول موقع تيربو العرب.. تتمتّع داستر الجديدة كلّياً بتصميم خارجي جديد بالكامل يمنح مظهراً فريداً يتميّز بالجرأة والقوّة، بالإضافة إلى ارتقائه بمستويات الجودة عبر مقصورة داخلية أعيد تصميمها كلّياً لتوفير تجربة قيادة مريحة وسهلة.



ومنذ إطلاقها دولياً في العام 2010، تم بيع أكثر من 2.45 مليون مركبة 'داستر' حول العالم تحت علامتي 'رينو' و'داسيا' التجاريتين.



وشهدت هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستخدامات المخصَّصة للاستعمال اليومي شعبية كبيرة بين أوساط السائقين في مختلف أنحاء العالم، وقد حقّقت نتائج مبيعات استثنائية في كل من روسيا، الهند، البرازيل والشرق الأوسط.



ولطالما تمتّعت 'داستر' بمزايا أساسية بارزة من ضمنها الرحابة والسعر المقبول والقدرات العالية على الدروب الوعرة، وهي عناصر تشكّل مزايا الجذب الرئيسية لهذه المركبة. وتتابع الطرازات الجديدة كلّياً السير على هذه الخطى وحمل هذه المزايا المرغوبة جداً. تم منح الشكل الخارجي لهذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستخدامات مظهراً أكثر قوّة بفضل إضافة شبك عريض بلمسة كرومية يمتدّ حتى الأضواء الأمامية الموجودة عند الزوايا الأمامية للمركبة. وتسهم الحافة الأمامية بتعزيز مزايا المغامرة في 'داستر' وتضمن عدم فقدان المركبة لشكلها الأنيق أبداً. من الداخل، يتم تزويد 'داستر' بأنظمة جديدة عالية الجودة للمساعدة في القيادة بالإضافة إلى وجود تجهيزات جديدة، مما يجعل المركبة جاهزة لخوض المغامرات والتمتّع بالرشاقة والراحة في القيادة اليومية.



