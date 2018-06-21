نيسان تراهن على المواد الخفيفة في سيارات المستقبل

أنسامد - 21 يونية/حزيران - تعكف شركة نيسان اليابانية على تعديل بعض الجوانب الفنية الخاصة بسياراتها في المستقبل القريب، وذلك بعد أن أثبتت موديلاتها الرياضية قدرة كبيرة في الأسواق العالمية على التنافس مع العشرات من النسخ والسيارات الجديدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسن كفاءة السيارات بشكل رئيسي على مستوى التسويق أو حتى الاستعمال الفني، ولذلك قررت العملاقة اليابانية المتخصصة في تصنيع السيارات الاعتماد على مواد خفيفة متطورة في صناعة الهياكل الخارجية في الموديلات المستقبلية لنيسان في الأسواق العالمية.



ووفقا لما جاء في موقع شبكة NDTV الهندية، فإن الشركة اليابانية العملاقة تراهن بشكل رئيسي على التطوير والحداثة في الأسواق العالمية، لا سيما في الوقت الذي تعتمد فيه العديد من الإصدارات العالمية على مواد مختلفة الجودة والكفاءة في الأسواق، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمحاولة التغيير بشكل رئيسي، لما قد يعود بالفائدة على كفاءة السيارة وقدرتها الفنية بشكل واضح. وتؤثر المواد المستخدمة في صناعة هياكل السيارة الخارجية والمواد المكونة لمحركها على العديد من الأنظمة الحيوية للسيارات، بما في ذلك العفشة وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تكون مؤثرة على نمط قيادة البعض للسيارات بشكل رئيسي، كما أنها تكون أيضًا مؤثرة على كفاءة السيارة وقدراتها على التسارع والانتفال بين مستويات السرعات المختلفة بشكل ميسر وسهل.



