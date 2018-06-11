اوبر الشرق الأوسط تؤكد مواكبة الشركة للتكنولوجيا

انسامد - 11 يونيو / حزيران - أكد المدير العام لشركة أوبر في منطقة الشرق الأوسط, أنطوني خوري أن التطورات في المجتمعات المعاصرة ارتبطت بصورة كبيرة بالتكنولوجيا واستخدام الانترنت والهواتف الذكية التي باتت لا غنى عنها والتي وصلت للجانب الاقتصادي بصورة كبيرة وهو ما دفع الشركات للتكيف مع الصورة الجديدة لانتشار الانترنت والهواتف الذكية وظهور خدمات مواكبة مثل أوبر.



وأكد علي موقع شبكة السيارات العربية،أن أوبر بجانب توفيرها سيارات لنقل الركاب في السعودية تقوم بزيادة موارد شركائها من السائقين السعوديين وأوضح ان الشركات بات عليها دور كبير في تحويل التكنولوجيا والتفاعل معها لمجال النقل والذي لم يعد فقط مرتبط بنقل الأفراد من مكان لأخر بطريقة سهلة ولكن كذلك بتوفير خدمات مخصصة حسب الطلب تلاقي كل الحاجات ويكون لها دور اقتصادي كبير على مستوى قومي.



