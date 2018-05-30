سيات ليون 2019 غير تقليدية

انسامد - 30 مايو / ايار - بدأت سيات في مسيرة الاختبارات للجيل الجديد من موديلات ليون والتي ظهرت في الاختبارات لأول مرة , ويأخذ شكل الموديل الأولي التجريبي شكل سيارات ST الواجن الأقدم ولكن بتصميم جديد للجزء الأمامي. وقد ظهرت صور تخيلية في مجلة ألمانية تظهر السيارة بشبكة تهوية أعرض ومصابيح أمامية رفيعة.



ويقول موقع تيربو العرب المتخصص في السيارات ان مصممي سيات ليون الجديدة بجعلها تبدو أكثر رقياً وذلك يمكن رؤيته في شكل الجزء السفلي من الصادم الأمامي.



وستأتي السيارة بقاعدة عجلات أطول بواقع 50 مم عن الموديل الحالي مع تعليق يبدو أكثر انخفاضاً مما يعني أن السيارة ستكون أقل في الارتفاع . وستتوفر السيارة في نمطين للجسم أحدهما واجن والآخر هاتشباك فيما سيتم الغاء السيارة SC بثلاثة أبواب كما يتوقع حدوث تغييرات في محركات السيارة كما حدث مع ابيزا.



ويتوقع توقف انتاج السيارة بالمحرك 1.8 لتر TSI بدون تقديم بديل مباشر له أما المحرك 1.4 لتر TSI فسيحصل على تطوير وسيتحول للمحرك 1.5 لتر TSI EVO مع شاحن توربيني ويتوقع كذلك تقديم نسخة هجينة من السيارة بقوة تبلغ 200 حصان. وينتظر طرح السيارة كذلك في نسخة كوبرا التي تتوفر في صورة علامة فرعية مستقلة تابعة لسيات حالياً.



