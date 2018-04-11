شركة "بيجو" تضخ المزيد من الاستثمارات في الشرق الأوسط

أنسامد - 11 ابريل / نيسان - قال جان كريستوف كيمار، نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة شركات "بيجو" العالمية، إن الشركة الفرنسية ضخت استثمارات في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 100 مليون يورو، وذلك حسبما أفاد موقع مصراوي.



وأضاف في تصريحات على هامش حفل إطلاق أعمال تحالف الوكيل الجديد "منصور- سكوب" رسميًا في مصر، "من المخطط أن ترفع الشركة استثماراتها في المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".



وخلال الحفل، كشف الوكيل الجديد عن أحدث سيارتين بالسوق المصري، وهما بيجو 3008 و5008 اللتين تنتميان إلى فئة سيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.



وأعلن وكيل بيجو الجديد أن أسعار سيارة بيجو 3008 الجديدة موديل 2018 المتوفرة حاليًا بأفرع الشركة ستبدأ من 540 ألف جنيه، أما بيجو 5008 موديل 2018 والتي ستتاح لعملاء بيجو في مصر بنسختين من التجهيزات ستباع بأسعار رسمية 580 ألف جنيه للفئة المزودة بـ5مقاعد، و620 ألف جنيه للفئة الثانية المزودة بـ7 مقاعد.



وأشار وكيل "بيجو- سيتروين" الجديد إلى توافر ثلاثة طرازات جديدة أخرى إلى جانب 3008 و5008، وهم بيجو 301 و 2008 و 508 وجميعهم متاح بصالات العرض الجديدة.



