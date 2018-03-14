الفطيم عرضت اسطولا من السيارات النظيفة في معرض عجمان الدولي

انسامد - 14 مارس / اذار - اضطلعت الفطيم للسيارات بحضور قوي في مؤتمر عجمان الدولي الخامس للبيئة هذه السنة.



حيث عرضت الفطيم اسطولا ضخما من السيارات الكهربائية التي تديرها في الامارات العربية المتحدة مثل تويوتا، و ليكزس، و فولفو، و هوندا. كما قدمت الفطيم رؤيتها تجاه مجتمع مناهض لانبعاثات الكربون عبر تقنيات مستقبلية مثل السيارات الكهربائية العاملة على خلايا الوقود.



يقول السيد سعود عباسي، المدير الاداري للفطيم تويوتا: " رعايتنا للنسخة الخامسة من هذا المؤتمر للمرة الثانية، تأتي تماشياً مع عزمنا على الاستمرار في قيادة التنمية المستدامة في الامارات العربية المتحدة، حيث نهدف الى تحويل مشهد السيارات في البلاد الى مكان يدعم جودة الهواء و نقاءه مع انبعاثات كربونية أقل." و كرر عباسي التأكيد على أن تويوتا تملك إرثا قويا في تطوير السيارات المستدامة، مذكرا بأن العلامة التجارية قد باعت ما يزيد على 11.47 مليون سيارة كهربائية هجينة حول العالم، ما نتج عنه تخفيض 90 مليون طن من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيد الكربون.



و قد عرضت الفطيم للسيارات العديد من السيارات المتنوعة و الصديقة للبيئة، بعضها متوفر للعملاء للقيادة و بعضها الآخر يتم اختبارها في المنطقة لكي يجري تقديمها الى السوق في المستقبل. و شملت السيارات على منصة العرض تويوتا بريوس هايبرد الكهربائية و سيارة خلايا الوقود العاملة على الهيدروجين ميراي، و ليكزس هايبرد RX الكهربائية و LC 500 h و فولفو XC90 هايبرد.



