اطلاق جاكوار اي بيس في مملكة البحرين

انسامد - 6 مارس / اذار - أعلنت شركة السيارات الأوروبية، الموزع والمستورد الحصري لسيارات جاكوار لاند روﭬر في مملكة البحرين، عن وصول سيارة جاكوار ايي بيس بمعرضها في منطقة سترة.



ويعتبر هذا الموديل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات المدمجة بخمسة مقاعد، وتجمع بين تصميم وأداء سيارات جاكوار الرياضية في سيارة رباعية الدفع ذات مقصورة رحبة وتتمتع بالعديد من المزايا العملية.



وتتسم السيارة الجديدة بمزايا التصميم والقيادة الديناميكية التي تعرف بها سيارات جاكوار والتي تضفي طابعاً عملياً على هويتها، إلى جانب التقنيات المتطورة التي تبقي السائق على اتصال دائم بالعالم الخارجي.



وتستوحي تصميمها الخارجي من سيارةاف تايب ، وهي تتميز بشبكة جاكوار الأمامية والأبعاد التي تمنحها مظهراً أنيقاً، وكذلك قصر مسافة الأجزاء المعلّقة من الأمام والخلف والجوانب القوية التي تمنح السيارة مظهراً جريئاً، عدا عن حركتها الديناميكية الرشيقة التي تتيح سهولة التحكم بشكل فوري. وتتجلى اللمسات التي تميز سيارات جاكوار الرياضية من خلال انسيابية خط السقف وتصميم النوافذ الجانبية المميزة.



وبهذه المناسبة، صرح السيد ستيفن لاي المدير العام لشركة السيارات الأوروبية جاكوار لاند روﭬر قائلاً: "يسعدنا جدًا أن نشهد وصول سيارة جاكوار الجديدة في مملكة البحرين، حيث تعد خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لنا خصوصاً وأن عملائنا في مملكة البحرين ينتظرونها بفارغ الصبر. وتجمع السيارة الجديدة متعددة الاستخدامات بين المقصورة الرحبة ووسائل التواصل والسلامة التي تنشدها العائلات إلى جانب أرقى معايير دقة التصميم والأداء القوي التي لا تتم مراعاتها عادةً في السيارات ذات الطابع العملي".



يتميز هذا الموديل بمستوى عالٍ من الاتصال والذكاء والمرونة والتجاوب كما تتمتع بمستوى عالٍ من الاتصال والذكاء؛ إذ تضم بين مكوناتها شاشة عرض قياس 10 بوصات تعمل بطريقة اللمس وتتيح للعملاء الارتباط مع تطبيقاتهم المفضلة .



ويتيح نظام ان كونترول من "جاكوار لاند روﭬر" للعملاء الحفاظ على السيارة آمنة تماماً من خلال تعقبها على هواتفهم الذكية مع استدعاء خدمات الطوارئ بشكل تلقائي عند التعرض للحوادث، كما تتيح للسائقين التحقق من مستويات الوقود والمسافات المقطوعة عن بعد باستخدام الهاتف الذكي أو الساعة الذكية. ويمكن للعملاء التحكم بدرجة الحرارة داخل السيارة أو حتى تشغيلها عن بعد .



وتتمتع جاكوار بيس بمساحة داخلية استثنائية ضمن فئتها، حيث تتسع هذه السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات المدمجة لخمسة أشخاص يجلسون براحة تامة مع فسحة واسعة بين المقاعد الأمامية والخلفية.



كما أن بنية نظام التعليق الخلفي بواسطة الوصلات المتكاملة تتيح فرد مساحة إضافية لصندوق الأمتعة بما يتيح وضع عربة أطفال ومجموعة من مضارب الجولف وحقيبة سفر كبيرة.



وتتيح تقنية "الديناميكيات القابلة للتحكم" للسائق السيطرة بشكل أكبر على السيارة من خلال الإعدادات الخاصة بضبط دواسة الوقود والتوجيه وناقل الحركة الأتوماتيكي، وكذلك عند استخدام نظام التعليق التكيفي والديناميكي. وتقوم الديناميكيات التكيفية برصد مدخلات السائق وحركة العجلات وهيكل السيارة وإبلاغ السائق بشكل استباقي لاتخاذ إجراءات تعديل نظام عملية التخميد لتحسين التحكم بالسيارة وخفة حركتها في جميع الظروف.



وتتوفر بمحرك البنزين "إنجينيوم" بقوة 300 حصان وتسارع من 0 - 100 كم في الساعة في غضون 6,4 ثانية قبل أن يبلغ السرعة القصوى المحددة إلكترونياً 243 كم في الساعة.



يعتبر نظام الدفع النشط رباعي العجلات فيالأول من نوعه في سيارات جاكوار. ويجمع النظام الذكي بين قوة الجر الفائقة وقوة الدفع التي تتمتع بها العجلات الخلفية في سيارات جاكوار. كما يوفر إمكانات هائلة على صعيد عزم الدوران بما يتيح الاستقرار الأمثل للسيارة ويعزز الديناميكية والكفاءة في استهلاك الوقود في جميع الظروف وحالات الطقس.



كما تتوافر E-PACE مع ميزة جاكوار المبتكرة "مفتاح الأنشطة" القابل للارتداء. وهو عبارة عن سوار يلبس على معصم اليد ويتميز بمقاومته للمياه والصدمات، كما أنه مزود بجهاز مرسل مستجيب يسمح للسائق بإبقاء المفتاح الأساسي للسيارة بداخلها عند ممارسة بعض الأنشطة في الهواء الطلق مثل الجري أو ركوب الدراجات. وحال تفعيل هذا المفتاح عبر ضغطه على الحافة العلوية للوحة الأرقام الخلفية، يتم تعطيل المفاتيح العادية الموجودة داخل السيارة. ويسمح هيكل السيارة المتين بقطر ما يصل إلى 1800 كيلوجرام مع تفعيل المكابح، مما يجعلها الخيار الأمثل للعملاء الذين يستخدمون سياراتهم لأغراض العمل والترفيه. وتتوافرE-PACE للعرض واختبار القيادة والطلب، لدى معرض شركة السيارات الأوروبية جاكوار لاند روﭭر بمنطقة سترة، وتبدأ الأسعار اعتباراً من 14,620 دينار بحريني.



ومنذ بدء عملياتها في البحرين في عام 1998 نجحت شركة السيارات الأوروبية بأن تصبح في صدارة هذا القطاع في المملكة. وتستمر الشركة في سعيها لتحقيق أعلى معايير الجودة من دون المساومة على جودة المنتج، الخدمات التقنية أو الأسلوب الراقي في الاهتمام بالزبائن .



