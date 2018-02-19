البحرين وصـول دفـعـات جـديـدة مـن الـسـيـارات الاقـتـصـاديـة

انسامد - 19 فبراير / شباط - طرحت شركة مونتريال للسيارات دفعات جديدة من السيارات الاقتصادية بأسعار حصرية ومغرية فقط لعملاء شركة مونتريال وبأقساط تبدأ من 37 دينارا، ويأتي هذا العرض في إطار جهود شركة مونتريال في طرح أحدث الموديلات للسيارات والتنوع في أحجام وأنواع السيارات المطروحة لدى معارض الشركة المختلفة. وإلى جانب طرح الشركة للتشكيلة الجديدة من السيارات الاقتصادية تستمر الشركة في تقديم أفضل عروض الاستبدال من خلال عروض استبدال سيارتك القديمة بسيارة جديدة بأسعار تثمين قيمة وذلك في خلال مدة زمنية قياسية وفورية.



وتعد شركة مونتريال للسيارات من الشركات الرائدة في مجال التقسيط من خلال الحلول التمويلية الواسعة التي تقدمها لعملائها من مختلف شرائح المجتمع ولكافة الأعمار وتتيح الشركة نظام (استأجر لتملك) الذي أسهم بشكل قوي للكثير من العملاء في امتلاك سيارات أحلامهم بأسرع وقت.



وصرح السيد إبراهيم الشيخ مالك شركة مونتريال للسيارات عن تحول اهتمام السوق الآن بالسيارات الاقتصادية بقوله: «شركة مونتريال دائما ما تخلق لعملائها العروض التي تواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم لهذا السبب نقدم اليوم عروضنا الحصرية والتي نحرص من خلالها على أرضاء وراحة عملائنا، والسوق العالمي الآن يتجه صوب التوفير وتقليل الاستهلاك في الوقود وحتى الآن لاقينا إقبالا كبيرا من جميع العملاء على السيارات الاقتصادية، لذلك دوما ما نتطلع في شركة مونتريال على التجديد والتنويع في عروضا وفي أنواع السيارات التي نقدمها حتى نحظى دائما بتقدير عملائنا من خلال الأسعار التنافسية التي نقدمها وسرعة عملية تسليم السيارات».



ومؤخرا تعتزم شركة مونتريال للسيارات افتتاح أحدث معارضها بمنطق الرفاع والذي تم بناؤه لمواكبة أحدث معارض السيارات ليعد إضافة كبيرة لسلسلة معارض الشركة المنتشرة في كافة أرجاء البحرين.



