مجموعة أبو غالي موتورز تفتتح أحدث صالات عرض ألفا روميو

أنسامد - 9 فبراير - افتتحت مجموعة أبو غالي موتورز، وكيل سيارات جيب وكرايسلر وألفا روميو في مصر، يوم الأربعاء، أحدث صالة عرض لسيارات ألفا روميو في السوق المحلي.



ووفقا لموقع مصراوي، حضر حفل الافتتاح كل من فرانشيسكو موناكو، الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر، ومحمد أبو غالي، نائب رئيس مجموعة أبو غالي موتورز.



وعرض وكيل ألفا روميو الطرازات الجديدة لكل من " ألفا روميو ميتو وجوليتا وستيلفيو وجوليا" 2018.



وقال فرانشيسكو موناكو، إن الشراكة مع أبو غالي ستعزز من انتشار سيارات الفار وميو في الشارع المصري من جديد بعد انقطاع دام لسنوات، وذلك بجانب شركة النيل الهندسية.



من جانبه أكد محمد أبو غالي، إن شركتهم استعدت جيدًا لخطوة جديدة من الشراكة مع فيات كرايسلر أوتومبيلز، ومشيرًا إلى أنهم سيعملون على إبراز علامة ألفا روميو بشكل قوي في السوق خلال الفترة المقبلة.



صالة العرض الخاصة بموديلات ألفا روميو الجديدة ملحقة بفرع الشركة بمدينة العبور بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.



وأعلنت "أبو غالي" عن إمكانية تجربة قيادة طرازات ألفا روميو الأربعة الجديدة، وذلك بالحجز المسبق من خلال موقع الشركة الرسمي على الإنترنت.



