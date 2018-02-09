مجموعة أبو غالي موتورز تفتتح أحدث صالات عرض ألفا روميو

الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الذرية يؤكدان تمسكهما بالاتفاق النووي مع إيران
تقرير أممي: "ب ي د" الإرهابي ينتهك حقوق الإنسان بسوريا
الدانمارك تساهم بـ21.4 مليون دولار لدعم الاستقرار في العراق
12 فبراير
13 فبراير
القوة التركية في سوريا
مظاهرة تطالب بإقامة العدل بعد وفاه عمال منجم للفحم في مدينة جرادة المغربية
مهاجرون غير شرعيون: الامم المتحدة تعترض علي الاتفاق الايطالي الليبي وتطالب بالغائه
جنازة إثنين من الأتراك قتلا بصاروخ أطلق من سوريا
اطفال فلسطينيون لاجئون يلعبون خارج منازلهم في مخيم شاتيلا للاجئين شمال غرب مدينة غزة
مصريين يجلسون بجانب جرافيتي لصلاح و ام كلثوم و اخرين في احد مقاهي القاهرة