بروتوكول لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في مصر

انسامد - 15 يناير / كانون ثاني - وقع اتحاد الوطن العربي مع شركة «فيركار موديل سارو» الإيطالية في مدينة تورونتو، غدا، بروتوكول تعاون؛ لإنشاء أول مصنع وخط إنتاج للسيارات الكهربائية بمصر، باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار، عبر 4 مراحل.



والاتحاد هو تحالف سياسي بين مجموعة من السياسيين ورجال الأعمال العرب، تم تشكيله لدعم مصر، ويرأسه الأمير السعودي جمال عبدالرحمن النعيمي، وتتخصص الشركة الإيطالية في إنتاج السيارات الصغيرة والمتوسطة والباصات والموتوسيكلات الكهربائية؛ بحسب بيان من الاتحاد.



ويتضمن البروتوكول، بحسب الأمير السعودي، إنشاء خط إنتاج للسيارات والباصات والموتوسيكلات الكهربائية؛ كأول مصنع وخط إنتاج يعمل بالطاقة الكهربائية في الوطن العربي.



وأشار إلى أن السيارات والباصات تتطابق مع المعايير الدولية لنظافة البيئة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل كل من الحكومتين الإيطالية والمصرية على تطبيقها، مشيرا إلى أن أوروبا تسعى مستقبلا لعدم تشغيل السيارات بالوقود الحيوي الملوث للبيئة، وهو ما يعمل عليه المصنع بمصر.



وأوضح صلاح عبدالحميد، مستشار اتحاد الوطن العربي للعلاقات الدولية والدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أنه سيتم تأسيس مقر للاتحاد في مصر خلال الأسابيع القادمة عند زيارة وفد منه إلى مصر.



