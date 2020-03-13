ايطاليا:قطاع القوارب يحقق نموا قدره 9.7 بالمائة

انسامد - 13 مارس - اذار - مازال قطاع القوارب البحرية يحقق نموا كبيرا وفقا للتقرير السنوي لهيئة الصناعات البحرية و مؤسسة اديسون و الذي اكد مؤشرات النمو في 2019 و المقدرة بحوالي 9.7 بالمائة بمعني اخر4.68 مليار يورو.



وفقا للتقرير فان هذا القطاع قد حقق نموا كبيرا للعام السادس علي التوالي وهو ما ادي الي زيادة في حجم الاعمال تصل الي92 بالمائة مقارنة باقل رقم تحقق في 2013 .



و تشيرالبيانات الي زيادة بنسبة 11 بالمائة للسفن الجديدة و 6.9 لقطاع المعدات و من ضمنها الاكسسوارات والمحركات البحرية.و تتوقع62 بالمائة من الشركات العاملة في المجال البحري زيادة جديدة في النمو في العام الحالي ..من بينها 37 بالمائة من الشركات نموا يصل الي5 بالمائة بينما 14 بالمائة من الشركات تتوقع نموا بين 10 و 11بالمائة.



بالنسبة لايطاليافان اهم ما يميزها و يجعل منها مركزا للجذب هو موانئها متعددة الاستخدامات حيث تمتلك 462 منها بنسبة 59 بالمائة من موانئ المتوسط بالاضافة الي 236 نقطة انطلاق موسمية و 84 مارينا.



