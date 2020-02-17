مسابقة دولية لدراسات القواري من 3 الي 7 يونيو في البندقية

انسامد - 17 فبراير - شباط - تم الاعلان عن قرب انطلاق الدورة الثانية من المسابقة الدولية لاختيار دراسات ومشاريع القوارب ، والتي سيتم عرضها علي هامش معرض البندقية للقوارب ، المقرر عقده في الفترة من 3 إلى 7 يونيو المقبل.



في بيان له يقول صالون البندقية البحري انه قد تم نشر الإعلان من خلال مؤسسة المتاحف البلدية ، بالتعاون مع بلدية البندقية .



و يقول العمدة لويجي برونيارو انها "فرصة لا تعوض بالنسبة للمصممين والمخططين حيث سيكون قادرًا على معالجة موضوع تناولناه في السنوات الأخيرة يقوم علي الملاحة المستدامة ، وهي قضية موضعية للغاية نتوقع أن نرى العديد من المهنيين في العمل جاهزين لتقديم تصاميمهم.



في شهر يونيو ، سنثبت مدى قدرة مدينتنا على تنظيم العرض ومقدار عبقرية الإنسان الخلاقة في إنشاء أنظمة ملاحة مستدامة.. وإذا استطعنا القيام بذلك هنا ، فيمكن أن يتم ذلك في جميع أنحاء العالم ".



تخاطب دورة المسابقة 2020 نوعين من المشاريع: الإبحار أو اليخوت الآلية الفاخرة التي يصل طولها إلى 24 مترًا ؛ ووسائل نقل الأشخاص في الانهار الداخلية.



تنتهي مدهلة التقدم للمسابقة في 27 مارس 2020.. وسيتم الإعلان عن المشاريع المختارة في 10 أبريل ، وسيتم عرضها مع خلال إعداد خاص للوسائط المتعددة.



الإعلان ، المنشور على موقع مؤسسة ميوف ، مفتوح للمشاركة للمهنيين والطلاب والأفراد للعوام او المشتركين الذين قاموا خلال السنوات الخمس الماضية بتنفيذ مشاريع ودراسات أو حتى وضع تصور لها فيما يتعلق بالتصميم الكلي للقارب أو التصميم الداخلي أو المكونات ، نظام الدفع وأكثر من ذلك ، قدمت بالفعل في مسابقات التصميم أو نشرت بالفعل في مجلات القطاع. .



