انطلاق معرض القوارب واليخوت في نابولي

أنسامد - 9 فبراير / شباط - انطلقت يوم السبت 8 فبراير فاعليات الدورة 47 من معرض Nauticsud الدولي للقوارب واليخوت في مدينة نابولي الايطالية، والمقرر أن يستمر حتى 16 فبراير الجاري.



يتم تنظيم المعرض من قبل جمعية سلسلة الإمداد البحرية الإيطالية AFINA برئاسة جينارو أماتو بالتعاون مع هيئة المعرض.



وصرح أماتو قائلا: لقد كانت نابولي دائما عاصمة البحر في إيطاليا، وعلينا أن نسعى لجعلها عاصمة حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله. لقد وصل معرض Nauticsud إلى مستويات من التنافسية الكبيرة من خلال تمثيل القطاع البحري بأكمله، ويجب أن نهدف في المستقبل القريب إلى رفع جودة وتنافسية المعرض من خلال إشراك البلدان المجاورة.



يشارك في المعرض 220 عارضا يقدمون حوالي 800 قارب، تشمل يخوت وزوارق وقوارب مطاطية.



