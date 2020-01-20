الشركة الامريكية هانا يخت تستحوذ علي ايكون

انسامد - 20 يناير - كانون الثاني - تقرر نقل حوض بناء السفن ايكون دي مالازو الي منطقة لي مارشو ذلك في اعقاب مزايدة قانونية تقدمت بها محكمة برشلونة بوزو دي جوتو لصالح الشركة الامريكية هانا يخت المحدودة في فلوريدا .



و كانت الشركة الامريكية قد استحوذت علي اسم ايكون و ايكون يخت و التي اعلنت افلاسها عام 2012و التي كان يعمل بها الف عامل وقت ما كانت تعمل باقصي طاقتها .



اما الشركة الامريكية فلديها النية لاطلاق انتاج سفن ايكون ليس في جيامورو و لكن في حوض بناء سفن في منطقة الادرياتيكي بين لو مارش و روماني حيث توجد سلسلة للتموين قادرة علي دعم و توفير مستلزمات الماركات العالمية فيما يتعلق بقواعد الانتاج و الجودة.



