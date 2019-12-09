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رفاهيّة - يخوت
طرح شركة سان لورينزو في البورصة الايطالية
    أنسامد - 9 ديسمبر/ كانون الأول - أغلقت شركة سان لورينزو الإيطالية المتخصصة في صناعة اليخوت بنجاح الاكتتاب العام لادراجها في البورصة الايطالية في 10 ديسمبر مع نجاح العرض الذي تم تخصيصه للمستثمرين المؤسسيين لأسهم شركة، وتم تحديد سعر العرض عند 16.00 يورو للسهم.

    يشمل الاكتتاب 4.500.000 سهم تم إصدارها حديثًا نتيجة زيادة رأس المال، و 7.600.000 سهم معروض للبيع من قبل Holding Happy Life، المساهم الأكبر في الشركة والتي يمتلكها ماسيمو بيروتي الرئيس التنفيذي لسان لورينزو.

    وتبلغ القيمة السوقية لشركة سان لورينزو 552 مليون يوروو. تم تحديد موعد بدء تداول الأسهم في البورصة يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019.

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