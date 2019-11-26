ايطاليا في صالون المعدات البحرية في امستردام

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين ثان - شاركت الشركات الايطالية في صالون المعدات البحرية في امستردام الذي انهي اعماله بعد ان قام بعرض مكونات و اكسسوارات الملاحة من 1670 عارض يمثلون 53 دولة.



و قد استغرق الصالون ثلاثة ايام من الاجتماعات و الاتفاقيات .



شاركت في هذا المعرض 288 شركة ايطالية اي حوالي 19 في المائة من العارضين ..و تعتبر المشاركة الايطالية بمثابة شراكة بين القطاعين العام و الخاص بين مشروع صنع في ايطاليا ووزارة التجارة الخارجية و ادارة البحرية و التي تتوقع استثمارات بقيمة 8 مليون يوروتتضمن شراء منصات العروض و المنتجات المعروضة بالاضافة الي العاملين و جزء هام جدا من خطة الاتصالات و الدعاية.



يقدر حجم مبيعات قطاع الكماليات ، والذي تمثله بشكل رئيسي الشركات الصغيرة والمتوسطة ، في عام 2018 ، بـ 1.16 مليار (لحصة تبلغ 27.1٪ من إجمالي مبيعات الصناعة الإيطالية) ، منها 841 مليون يورو من الإنتاج المحلي وما يقرب من 320 مليون من الواردات. .وتتمثل خصوصية عنصر الإنتاج المحلي في القطاع في حقيقة أن المبيعات مقسمة بالتساوي بين السوق الداخلية والصادرات.



يؤكد الاتجاه لعام 2018 على زيادة في حجم التداول مقارنة بالعام السابق ، واستمرار الاتجاه الإيجابي في السنوات الخمس الماضية. في عام 2018 ، كان هناك بالفعل نمو في كل من الإنتاج الوطني (+ 8.8 ٪) والواردات (+ 4.5 ٪) ، مما أدى إلى ارتفاع قيمة التداول في القطاع بنسبة 7.6 ٪ مقارنة بعام 2017...كما تشير التوقعات الأولى لعام 2019 إلى مزيد من النمو في هذا القطاع.



