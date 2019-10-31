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رفاهيّة - يخوت
فياريجيو:اجتماع خدمات ما بعد بيع اليخوت في مارس 2020
    Nautica: a Viareggio torna Yare, edizione 2020 a marzo

    انسامد - 31 اكتوبر - تشرين اول - يقام في الفترة من 18 الي 20 مارس القادم في فياريجيو الحدث الاقتصادي الدولي لخدمات ما بعد البيع و صيانة قطاع اليخوت حيث يلتقي كبار ممثلي شركات بناء اليخوت الدولية و التي تنافس في هذا المجال بشدة و تقوم بعرض مشروعات و افكار حديثة ..

    سيكمل هذا الاجتماع عامه العاشر و سيكون مناسبة خاصة تنظمها و تقوم بعمل الدعاية له شركة نافيجو و هي شركة مجددة و مطورة في المجال البحري مع شركاء اخرين خاصة المؤسسة الدولية لصناع اليخوت.

    ستدور المناقشات لمدة 3 ايام و تضم ممثلين للبحارة و المواقع و شركات الصيانة و خدمات مابعد البيع و جميع المتعاملين في مجال اليخوت و خاصة ممثلي ملاك اليخوت الخاصة .

    و سيعمل قادة اليخوت علي استعراض كافة الافكار المستحدثة و التكنولوجيا الخاصة بها و مستقبل الاسواق في ورش العمل الخاصة بالملتقي .

    يشارك في اللقاءات 100 قائد يخت تتراوح اطوالها ما بين 30 و 60 متر يمثل غالبيتهم ملاك اليخوت الخاصة و هم ينتمون لجنسيات اجنبية و يقودون يخوت مزودة بموتورات .

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