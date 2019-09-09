مشاركة ايطالية في مهرجان كان لليخوت

انسامد - 9 سبتمبر - ايلول - يعتبر مهرجان كان لليخوت الذي يعقد في الفترة من 10 الي 15 سبتمبر اكبر و اهم معرض لليخوت في اوروبا و هو يمثل هذا العام رقما قياسيا بالنسبة للعارضين .



تقول مديرة المهرجان سيلفي ايرنو ان عدد المشاركين من فرنسا ومن كافة دول العالم يتجاوز الرقم القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي بنحو 8 بالمائة.



يشارك أكثر من 600 قارب من بينها 120 تعرض لاول مرة : يستضيف الميناء العريق معرضًا مرموقًا للقوارب المزودة بمحركات ، كما يستضيف ميناء بور كانتو ما يصل إلى 80 عارضًا في القطاع يقدمون أكثر من 120 وحدة إبحار ذات كابينة واحدة او متعددة الكبائن ..كما سيستضيف أيضًا أحداثًا مخصصة للقوارب الشراعية يحضرها شخصيات من عالم الإبحار ، مثل المستكشفة ايزابيلا اوتيسييه و لوكلياش سفير مهرجان اليخوت.



سيمثل "صنع في إيطاليا في مدينة كان" من خلال 159 عارضًا في مختلف القطاعات والخدمات في القطاع البحري ، من بيهم 49 شركة لتصنيع القوارب الآلية و 9 للقوارب شراعية.



يشارك المصممون البيرتو مانشيني و فرانشيسكو جويدا بعرض يختين مزودين بمحركات ازيموت جراند اس 10 و هو مستوحي من اليخوت العملاقة و اشكال الفيلات الحديثة بالاضافة الي اليخت ازيموت جراند س 8 و الذي سيضاف الي ازيموت 78 فلاي بريدج و اطلانطس 45 الموجودين في ميناء كان.



سيقدم حوض بناء السفن الإيطالي اوتام اليخت اوتام 85جي تي اس يبلغ طوله 26 مترًا من تصميم الفرنسي جوزيف دييران ..كما يشارك حوض سي سي ان لاول مرة في كان باليخت فانديسو وهو اول يخت مزود بمحرك مصنوع بالكامل في ايطاليا و حاصل علي شهادة هايبريد باور من شركة لويدز ريجيستر و يتميز بخطوطه الكلاسيكية الخارجية .



ستقدم مجموعة فيريتي ثلاثة يخوت جديدة عالمية ضمن أسطول مكون من 22 طرازًا: فيريتي يخت 720 و الذي صممه المهندس فيليبو سالفيتي بالتعاون مع مجموعة فيريتي و موديل والي تيندر 48 و يخت جديد يدعي ريفا ..كما ستقدم المجموعة في ميناء كان اليخت فيريتي 920 بيور بعد اعادة تجديده.



بالنسبة إلى القوارب الشراعية ، ايطاليا يخت ستشارك في مدينة كان مع بيليسيما التي تحمل توقيع ستوديو اربور اند بارتنرزبا بالاضافة الي مشاريع السفن الجديدة التي سيتم إطلاقها في عام 2020.



. ستعقد النسخة الخامسة من كونكور دي إليجانس و هو عرض موكب الزوارق السريعة بدون مقصورة - و التي لا يتعدي طولها 12 متراً ، يوم السبت 14 سبتمبر في تمام الساعة 4 مساءً على شاطئ المهرجانات فيالميناء القديم..



