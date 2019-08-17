"إيطاليا للسياحة الفاخرة" عضوا في الجمعية الأمريكية ASTA

أنسامد - 17 أغسطس /آب - أعلنت شركة إيطاليا للسياحة الفاخرة Italy Luxury Tours عن شراكتها مع الجمعية الأمريكية لمستشاري السفر (ASTA)، هي أكبر جمعية في العالم لمحترفي السفر والتي تقدم العديد من المزايا لكل من أعضائها ولجمهور المسافرين من خلال التمثيل الفعال والمعرفة المشتركة والمهنية الكبيرة.



Italy Luxury Tours هي شركة مشهورة للرفاهية ومصدر رئيسي للجولات الخاصة في جميع أنحاء إيطاليا. وتفخر الشركة بمساعدة الزوار على رؤية أفضل ما في إيطاليا ، بصرف النظر عن المدة التي يقضونها في البلاد وأضافت الشركة أن هذه الشراكة مهمة لأن ASTA بصفتها المدافعة الرائدة عن كل من مستشاري السفر والجمهور المسافرين ، يمكنها تزويد شركة إيطاليا للسياحة الفاخرة بموارد مفيدة والتأكد من التزامها بقواعد أخلاقيات ASTA الصارمة، حيث أن عضوية ASTA دلالة على الاحتراف والنزاهة. لهذا السبب ، تتطلع كل من Italy Luxury Tours و ASTA إلى العمل سويا لتعزيز التميز في صناعة السفر.



