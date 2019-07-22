صالون مونت كارلو لليخوت و تحدي الطاقة الشمسية

تميزت الدورة السادسة لمعرض مونت كارلو لليخوت بالترفيه و التكنولوجيا و ظهر التحدي مع عرض القارب التي تعمل بالطاقة الشمسية ..



ينظم المعرض نادي اليخوت في موناكو بالعاون مع مؤسسة الامير البرت الثاني و الاتحاد الدولي للترويج تحت شعار من اجل طاقة بحرية نظيفة " سواء كانت الطاقة المستخدمة طاقة شمسية او غيرها .



و قد شارك في المعرض 34 يخت شاركت علي ثلاث مستويات في المسابقة: فئة الطاقة و فئة الطاقة الشمسية و فئة الطاقة الشمسية و فئة الطبقات البحرية .



قال رافايلي تشولي رئيس اتحاد الطلاب العالميين انه قد شارك في هذه الدورة مئات الشباب من جميع انحاء العالم للتأكيد علي دور القيادة العالمية في الاستدامة البيئية للاتحاد العالمي بهدف تعزيز انظمة الدفع الكهربائية من اجل بيئة بحرية نظيفة خاصة بالنسبة للقوارب الترفيهية