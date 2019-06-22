" الإقتصاد الأزرق " في معرض فينيسيا للقوارب

أنسامد - 22 يونيو /حزيران - كان الاقتصاد المرتبط بالبحر ، ما
يسمى "الاقتصاد الأزرق" ، وعلاقاته مع النسيج الحضري والمتروبولي ،
في قلب ورشة العمل الخاصة "الاقتصاد الأزرق". Turismo، Città and
Portualità، Competenze professionali: dalle risorse alla
sostenibilità del Terziario del Mare '. ("الاقتصاد الأزرق.
السياحة والمدن ومرافق الموانئ ، الكفاءة المهنية: من الموارد إلى
استدامة قطاع الخدمات في البحر") عقد المؤتمر ، الذي نظمته
Confcommercio Unione Metropolitana of Venice ، أول أمس في نطاق
معرض فينيسيا للقوارب.
تألفت أعمال فترة ما بعد الظهيرة في غرفة "توري دي بورتا نوفا" في
الأرسنال من ثلاث مجموعات . في الجلسة الأولى ، حول لـ "السياحة
والبيئة والجودة والاستدامة" ، تحدثت مستشارة فينيسيا للسياحة
باولا مار عن إدارة السياحة ، وانفتاحًا نحو البحر والاستدامة.
واختتمت قائلة "من المهم احترام مهنة هذه المدينة". بدلاً من ذلك ،
ركز أنجيلو فالوبا ، نائب رئيس Confcommercio Venezia ، على التقدم
المستدام والتخطيط والتغلب على الموسمية. "نحن بحاجة فقط إلى بنية
تحتية ، من جميع النواحي ، بدءًا من التخطيط بطريقة مختلفة".
ثم تناول ألبرتو كورتي ، رئيس قطاع السياحة في شركة Confcommercio
الوطنية ، مسألة خصوصية السياحة ، والتي تعد "جاذبية الأماكن التي
يتم فيها تنفيذ الأعمال عنصرًا أساسيًا في هذا النشاط التجاري
ذاته".