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" الإقتصاد الأزرق " في معرض فينيسيا للقوارب
    أنسامد - 22 يونيو /حزيران - كان الاقتصاد المرتبط بالبحر ، ما يسمى "الاقتصاد الأزرق" ، وعلاقاته مع النسيج الحضري والمتروبولي ، في قلب ورشة العمل الخاصة "الاقتصاد الأزرق". Turismo، Città and Portualità، Competenze professionali: dalle risorse alla sostenibilità del Terziario del Mare '. ("الاقتصاد الأزرق.

    السياحة والمدن ومرافق الموانئ ، الكفاءة المهنية: من الموارد إلى استدامة قطاع الخدمات في البحر") عقد المؤتمر ، الذي نظمته Confcommercio Unione Metropolitana of Venice ، أول أمس في نطاق معرض فينيسيا للقوارب.

    تألفت أعمال فترة ما بعد الظهيرة في غرفة "توري دي بورتا نوفا" في الأرسنال من ثلاث مجموعات . في الجلسة الأولى ، حول لـ "السياحة والبيئة والجودة والاستدامة" ، تحدثت مستشارة فينيسيا للسياحة باولا مار عن إدارة السياحة ، وانفتاحًا نحو البحر والاستدامة.

    واختتمت قائلة "من المهم احترام مهنة هذه المدينة". بدلاً من ذلك ، ركز أنجيلو فالوبا ، نائب رئيس Confcommercio Venezia ، على التقدم المستدام والتخطيط والتغلب على الموسمية. "نحن بحاجة فقط إلى بنية تحتية ، من جميع النواحي ، بدءًا من التخطيط بطريقة مختلفة".

    ثم تناول ألبرتو كورتي ، رئيس قطاع السياحة في شركة Confcommercio الوطنية ، مسألة خصوصية السياحة ، والتي تعد "جاذبية الأماكن التي يتم فيها تنفيذ الأعمال عنصرًا أساسيًا في هذا النشاط التجاري ذاته".

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