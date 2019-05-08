معرض فينيساالبحري من 18 الي 23 يونيو:50 يخت و 100 عارض

انسامد - 8 مايو - ايار - يقام الصالون البحري في البندقية في
الفترة ما بين 18 و 23 يونيو القادم و يشارك فيه 100 عارض و 50 يخت
و سوبر يخت تتراوح اطوالها ما بين 15 و 50 مترا بالاضافة الي
الاكسسوارات و سفن الخدمة البحرية و مراكب التنزه ستحتل الجزء
الداخلي للميناء و المناطق المحيطة بينما الخارجية ستخصص للصالون
البحري .
و يقول العمدة لويجي بروجنارو " سيشارك في الصالون الكثير من
العارضين الايطاليين و الدوليين المعروفين و سنظل نعمل بانتظام
كامل خاصة و ان كل شئ معد ليوم الافتتاح".
و علي هامش المعرض سيكون الميناء مسرحا للفن المعاصر حيث سيتم عرض
بعض الاعمال في اطار الدورة 58 لبينالي الفن خاصة اعمال الفنان
الامريكي ذو الاصل الايطالي لورينزو كوين تحت عنوان " مباني و
جسور" و المكونة من 12 يد ضخمة تتعانق فوق الممشي الصغير.
و من بين المعروضات الاكثر حداثة اليخت ريفا و يبلغ طزله 50 متر و
مصنوع من الصلب مقدم من مجموعة فيريتي علي استحياء قبل بدء الصالون
..وسيقوم ايضا فيريتي بتقديم قوارب تتراوح اطوالها ما بين 37 و 12
متر.. ومن بين الحاضرين مجموعة يخوت مونت كارلو بالاضافة لحوض بناء
السفن مونفالكون و سيعرض يخوت مزودة بسرعات عالية ..و حوض السفن
كرانشي و الذي سيقدم اكثر القوارب مبيعا اي 52 اس و ام 44 اتش تي..
و سيتم تخصيص مساحة كبيرة للقوارب الهجين و الكهربائية التي سيتقدم
بها اثنان من بناة القوارب من الشمال الاوروبي : السويديين اكس شور
و الفنلندي كيو يخت.