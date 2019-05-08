معرض فينيساالبحري من 18 الي 23 يونيو:50 يخت و 100 عارض

انسامد - 8 مايو - ايار - يقام الصالون البحري في البندقية في الفترة ما بين 18 و 23 يونيو القادم و يشارك فيه 100 عارض و 50 يخت و سوبر يخت تتراوح اطوالها ما بين 15 و 50 مترا بالاضافة الي الاكسسوارات و سفن الخدمة البحرية و مراكب التنزه ستحتل الجزء الداخلي للميناء و المناطق المحيطة بينما الخارجية ستخصص للصالون البحري .



و يقول العمدة لويجي بروجنارو " سيشارك في الصالون الكثير من العارضين الايطاليين و الدوليين المعروفين و سنظل نعمل بانتظام كامل خاصة و ان كل شئ معد ليوم الافتتاح".



و علي هامش المعرض سيكون الميناء مسرحا للفن المعاصر حيث سيتم عرض بعض الاعمال في اطار الدورة 58 لبينالي الفن خاصة اعمال الفنان الامريكي ذو الاصل الايطالي لورينزو كوين تحت عنوان " مباني و جسور" و المكونة من 12 يد ضخمة تتعانق فوق الممشي الصغير.



و من بين المعروضات الاكثر حداثة اليخت ريفا و يبلغ طزله 50 متر و مصنوع من الصلب مقدم من مجموعة فيريتي علي استحياء قبل بدء الصالون ..وسيقوم ايضا فيريتي بتقديم قوارب تتراوح اطوالها ما بين 37 و 12 متر.. ومن بين الحاضرين مجموعة يخوت مونت كارلو بالاضافة لحوض بناء السفن مونفالكون و سيعرض يخوت مزودة بسرعات عالية ..و حوض السفن كرانشي و الذي سيقدم اكثر القوارب مبيعا اي 52 اس و ام 44 اتش تي..



و سيتم تخصيص مساحة كبيرة للقوارب الهجين و الكهربائية التي سيتقدم بها اثنان من بناة القوارب من الشمال الاوروبي : السويديين اكس شور و الفنلندي كيو يخت.



