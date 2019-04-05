نادي كوستا سميرالدا لليخوت يستأنف أنشطته للموسم الحالي

انسامد - 5 ابريل / نيسان - يستأنف نادي كوستا سميرالدا الايطالي لليخوت أنشطته الرياضية لهذا الموسم، حيث ان هناك العديد من الأحداث الجديدة في اجندة النادي التي عرضها في ميلانو.



وتشمل اجندة نادي كوستا سميرالدا لليخوت، بالإضافة إلى سباقات القوارب التي أصبحت الآن تاريخية، مشاركة للقوارب الكبيرة والقوارب المتعددة التي يزيد طولها عن 50 قدما في سباق لورو بيانا لليخوت الفاخرة ، في الفترة من 3 إلى 8 يونيو.



سينطلق الموسم في نهاية أبريل بسباق الأكاديمية البحرية الإيطالية في ليفورنو من ميناء توسكانا. وهو سباق ترتكز فيه الرياضة والمنافسة على الاستدامة البيئية، حيث أن المنافسين مدعوون لاحترام الميثاق الأخلاقي للممارسات الجيدة لحماية البحار الذي وضعه نادي اليخوت.



