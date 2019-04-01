معرض فينيسيا البحري و عودة هذا الفن الي موطنه

انسامد - اول ابريل - نيسان - تحت عنوان " عودة الفن البحري الي موطنه" يقام في فينيسا في الفترة من 18 الي 23 يونيو القادم صالون البندقية البحري.. وسيتم الاعلان عن القائمة النهائية للعارضين في نهاية شهر ابريل الحالي..



وسيشارك في المعرض حتي الان 48 يخت ما بين يخوت عادية و اخري فاخرة بالاضافةة الي 95 سفينة و قد اكد 50 عارضا مشاركتهم في هذه الدورة من الصالون.



صرح عمدة فينيسيا لويجي برونيارو " ان توقعات ارقام العارضين تتعدي كافة الحدود فمازلنا نتلقي طلبات المشاركة لذلك علينا ان نعمل علي اعداد صالون يراعي الجودة و ليس عدد العارضين".



و اكد ان الصالون من الأحداث البحرية القليلة التي يمكن فيها وصول العارض مباشرة الي مكان العرض علي متن قاربه و شار الي ان حركة الملاحة البحرية لا تتوقف اثناء الصالون و هذاهو التحدي الاكبر بالاضافة الي امكانية اجراء تجارب مباشرة للمعروضات .



و اشار الي ان هناك برنامجا حافلا للصالون خاصة الجانب الثقافي حيث أطلقت مؤسسة المتاحف المدنية دعوة لتقديم عطاءات لاختيار الدراسات والمشاريع التي ستناقش علي هامش الصالون و قد تلقت 77 رداً على الدعوة تتضمن المشاريع المختارة التي سيتم تقديمها حتى 31 يوليو .



و من بين العطاءات هناك ما يتعلق بالصيانة العادية و المتقدمة لمكان العرض في ارسنال بالاضافة الي ضبط البنية التحتية و الهدف الاساسي هو إنشاء مصنع كبير لإعادة تجهيز اليخوت الكبيرة.