يخت "أزيموت" يحصل على جائزة التصميم والابتكار "

أنسامد - 31 يناير /كانون الثاني/ - بعد بضعة أسابيع من حصوله على حائزة "أفضل يخت في آسيا" (الفئة بين 25 و 30 متر) ، فاز يخت Azimut Grande 32 بجائزة التصميم والابتكار ، هذه الجائزة المرموقة التي تمنحها شركة Boat International Media وقد تم منح الجائزة نتيجة للجهد الذي بذلته شركة بناء السفن في تحسين الأداء وخلق كل وسائل الراحة بفضل استخدام أكثر دقة للتكنولوجيا المتاحة.



قالت جيوفانا فيتلي ، نائبة رئيس مجموعة Azimut / Benetti "ليست فقط مميزات هذا اليخت الفردية التي حظيت بالتقدير، فقد حصلنا أيضا على الموافقة على أعمال التجديد لمجموعتنا الكبيرة التي بدأت قبل أربع سنوات. أهدافنا بالنسبة لليخوت الفاخرة، التي يدعمها كبار المستثمرين، في البحث والتطوير كفل لنا عودة ممتازة إلى السوق".