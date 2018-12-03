CNR الإيطالي يطرح يختا معاصرا ذي ديناميكية رائدة

أنسامد - 3 ديسمبر/ كانون أول/ - قدم حوض بناء السفن الإيطالي CRN اليخت "بيغالتا"، وهو يخت يبلغ طوله 75 مترا ويجسد روحا ديناميكية رائدة. وقد تم تطوير المشروع الجديد من قبل المكتب الفني لـ CRN بالتعاون مع مكتب العمارة والتصميم المعماري Lobanov Design الذين أشرفوا على الخطوط الخارجية وتخطيط المساحات، وقد أوكل ل Pulina DNA بعمل التصميمات الداخلية.



ويتميز يخت "بيغالتا" بخطوط أصلية وغير متوقعة، مشبعة بأسلوب معاصر يجمع بشكل رائع بين الابتكار القوي لـ CRN مع الرؤية المستقبلية لاستوديو التصميم Lobanov.



ويستقطب يخت "بيغالتا" انتباهك بفضل تصميامتها الحادة، التى تمثلها بشكل مثالي قوسها المدبب الذي يقطع سطح الماء بقوة أثناء التنقل. ومن الخصائص الفريدة التي تميز هذا اليخت هو الخط المائل الذي يمر من خلال الهيكل والبنية الفوقية كشريط يوحد بمهارة ويمزج تراكيب الزورق، مما يعطي إحساسا بالإنسيابية لم يسبق له مثيل.