فيريتي الايطالية تشارك في معرض موناكو لليخوت

أنسامد - 21 سبتمبر - يشارك حوض بناء السفن CRN التابع لمجموعة فيريتي الإيطالية المتخصصة في صناعة اليخوت في معرض موناكو لليخوت 2018 ، المقرر إقامته في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر.



وقالت الشركة في بيان لها إنها ستقدم لأول مرة اليخت لاتونا الذي يصل طوله 50 مترا.



وقال البرتو جالاسي رئيس حوض بناء السفن التابع للشركة ورئيس مجلس إدارة فيريتي "لقد أثار لاتونا إعجابي، حيث يتميز بشيئين وهما الإلهام الفريد والشخصية القوية التي تجعل منه قاربًا فريدًا لا مثيل له".



ومن بين المواصفات التي يتسم بها يخت لاتونا الضخم الذي تم إطلاقه في شهر فبراير وتم تسليمه في شهر مايو، أنه يضم أربعة طوابق بالإضافة إلى سطح سفلي، وتصميمات داخلية على طراز الفن الحديث وأجزاء داخلية وخارجية كبيرة.



