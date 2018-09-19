فخامة لكزس تنتقل إلى البحر. يخت "LY 650" أحدث صيحات الرفاهية

أنسامد - 19 سبتمبر /أيلول/ - تحاول لكزس باستمرار استكشاف آفاق جديدة لتقديم تجارب فاخرة فريدة في عالم الطبخ والتصميم، والأفلام السينمائية والأزياء، والآن، تعود لكزس إلى الماء مع يختها الفاخر LY 650، الذي يعبر عن أحدث ما وصلت إليه لغة التصميم في لكزس L-finesse، والتي يتم تطبيقها لإنتاج يخت رياضي فاخر.



سيعمل يخت لكزس إلى توسعة إمكانيات لكزس والانتقال بها إلى عالم الفخامة البحرية.



وقد وقع الاختيار على مجموعة ماركيز-لارسون للقوارب، لبناء وبيع وخدمة يخت لكزس القادم، وذلك استنادا إلى خبرتهم الواسعة في بناء اليخوت الفاخرة والتي تعتبر الشريك المثالي للكزس لتحقيق المرحلة الثانية في تصميم يخت لكزس ولتؤتي ثمارها من خلال مزيج دقيق من المهارة الحرفية الرفيعة المستوى، والتكنولوجيا الحديثة والتصميم الملهم، من أجل استكمال تراث حرفيي لكزس المشهورين تاكومي، الذين تفوقوا على الجميع في مجال عملهم المتقن وبكل حرفية وبراعة.



يتميز يخت لكزس LY 650بالعديد من الميزات الجذابة التي اعتمادها في تصميم اليخت السابق الذي كان يبلغ طوله 42 قدم، ليبلغ الطول الإجمالي لليخت الجديد 65 قدما وعرضه من الوسط 19 قدما، بتصميم مميز يظهر واضحا في انحناءه وانسيابه باتجاه المقدمة مع سطح مائل وبروز في الجهة الخلفي، وعند النظر إلى اليخت من الجانب، تظهر جمالية التصميم والتي تزداد جمالا مع التصميم الأكثر من رائع للسقف الذي يرتفع ليظهر اتساع القسم الخلفي لليخت.



ومن المتوقع أن ينتهي العمل في يخت لكزس LY 650في النصف الثاني من عام 2019م.



