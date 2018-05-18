فروع جديدة لبينيتي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

أنسامد - 17 مايو/آيار- أعلنت مؤسستي "بينتي" و"سيرينا مارين" لبناء السفن عن بدء شراكتهما من أجل تعزيز العلامة التجارية بينيتي في الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر والعراق ولبنان.



قال مدير عام بينتي كريستوس رامنياليس علي هامش معرض بيروت للقوارب 2018 -الذي اقيم من 9 إلى 13 مايو "تعكس هذه الشراكة أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استراتيجياتنا المستقبلية. نستمر في الاستثمار في المنطقة بأفضل المواهب على الأرض والموارد لتوطيد مكانتنا الرائدة".



وبموجب هذه الاتفاقية، تضيف بينيتي علامة بارزة أخرى على شبكتها الدولية الموجودة بالفعل مع فروعها المباشرة في فورت لودردال ودبي وهونغ كونغ ولندن. سوف تعمل سيرينا مارين بشكل وثيق مع مكتب الشرق الأوسط في بينيتي في دبي للوصول إلى الأسواق الجديدة وتلبية احتياجات عملائها .



وفيما يتعلق بالاتفاقية الجديدة، يقول نبيل الجمال ، مدير منطقة الشرق الأوسط في بينيتي: "نحن فخورون جدا بالعمل مع شركة سيرينا مارين لانه من الضروري لنا أن نرتبط بشريك استراتيجي ومحترم لأن هذه الشراكة ستساعد على تعزيز مكانتنا الريادية الإقليمية، والاستفادة من خبرتها، وشغفها ومعرفتها الواسعة بالسوق".



تعتبر شركة سيرينا مارين، التي تتخذ من عمان مقرا لها، شركة رائدة في تقديم خدمات شاملة استثنائية لسوق متخصصة وتلبية احتياجات عملائها الفريدة من نوعها مثل بيع اليخوت للنخبة ، وإدارة اليخوت ، واستئجارها للعملاء المميزين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .



يقول أحمد أبو غزالة ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيرينا مارين: "يسرنا أن نمزج بين الشغف والخبرة لتحقيق رغبات العملاء مع الحفاظ علي التراث العظيم لبنيتي ، فنحن نهدف إلى تقديم تجربة متكاملة في أسلوب اليخوت.

