يخت جديد من فرايتي في الجائزة الكبري بموناكو

انسامد 15 مايو / ايار - عرضت مجموعة فيريتي الايطالية يختها الجديد "ريفا 110 دولسي فيتا" بمناسبة مسابقة الجائزة الكبري التاريخية وهي بذلك تثبت وجودها في نادي اليخت بموناكو.



ويؤكد موقع الشركة القابضة الايطالية انها بدأت خطا جديدا في مجال بناء السفن.



ويبلغ طول اليخت الجديد من طراز فلاي بريدج 33.5 متر و هو يعتبر مزيجا من الدقة الجمالية و الرياضية بالاضافة الي الجمال الذي تضفيه عليه النوافذ ..ويصبح في النهاية كما لو كان قصرا من الكريستال يطفو فوق سطح الماء كما ان الاسم دولسي فيتا يعكس فكرة الحياة حلوة.



ويمكن الدخول علي هذه الصفحات لمشاهدة الفيديوهات الخاصة باليخت .



https://www.facebook.com/ferrettigroup/videos/2108875842461980/ https://www.ferrettigroup.com/en-us/News-and-Events/Detail/t/Riv a-110-Dolcevita-debuts-at-Montecarlo-and-is-immediately/y/2018/n /1369