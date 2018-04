الإيطالية لليخوت Benetti رفاهية مزدوجة من

أنسامد - 23 إبريل/نيسان - تمدنا شركة Benetti لليخوت بجرعة مزدوجة من الرفاهية مع إطلاقها ليختين جديدين.



وتستمر شركة Benetti الإيطالية بإطلاق أحدث اليخوت إلى المياه، وسوف تقوم بإطلاق يختين جديدين في غضون أيام قليلة، الأول يحمل اسم M/Y My Way والآخر يحمل اسم M/Y Charade. إن كِلا اليختين مزودين بنظام دفع Azipull Carbon 65 المصمّم بالتعاون مع شركة Rolls Royce، يبلغ طولهما 38.1 مترا ويتميزان بهيكل مصمم على طريقة D2P (Displacement to Planing) مع كاسرات الأمواج من تصميم Pierluigi Ausonio للتخفيف من الاستهلاك.



تصميم مميز وعملي يتميز هذان اليختان بمساحتهما الواسعة، ويبلغ طول السطح الرئيسي 8.23 متر ويمتد على أربعة أسطح مفروشة بأفخم الأرائك المريحة مع أماكن مخصّصة لتناول الطعام لضمان أعلى درجات الرفاهية والاسترخاء للضيوف، ولكي يتمكنوا من إقامة الحفلات وتناول وجبات الطعام في الهواء الطلق. تمتد الفخامة إلى الديكور الداخلي المصمّم بطريقة عصرية ومريحة. من المزايا الإضافية التي نجدها على متن هذه اليخوت حوض السباحة الخارجي، إضافة إلى الأماكن المخصّصة للترفيه والتسلية لتأمين أكبر قدر من الراحة والرفاهية للركاب.