لإمارات تعزز موقعها على خارطة صناعة اليخوت العالمية

انسامد - 21 مارس / اذار - واصلت شركة الخليج لصناعة القوارب "جلف كرافت"، قصة نجاحها التي بدأت قبل عقود من الزمن، حيث لفتت الشركة الوطنية الرائدة في صناعة اليخوت والقوارب الأنظار خلال فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2018 الذي يعتبر الحدث الأبرز في القطاع على الصعيد الإقليمي، بإتمامها عدة صفقات تم بموجبها بيع 5 من اليخوت والقوارب الفاخرة بقيمة 85 مليون درهم (23 مليون دولار أمريكي) خلال فعاليات المعرض العالمي الذي امتد لخمسة أيام.



وفي هذا الصدد، صرحت نوتيس مينيلاو نائب رئيس "جلف كرافت" للمبيعات قائلةً: "استطعنا في "جلف كرافت" التكيف مع البيئة التنافسية الجديدة وبلوغ مستويات جديدة من النمو، والتي أنتجتها التحديات التي واجهناها، مثل القوانين والضرائب الجديدة التي فُرضت على قطاع الصناعة. لقد كسبنا الكثير من خبرتنا العريقة الممتدة لستة وثلاثين عاماً، إضافة إلى أننا واصلنا استثمار إمكانياتنا في البحوث وعمليات التطوير الخاصة بمنتجاتنا. نحن نضع نصب أعيننا توفير جميع متطلبات عملائنا في كل الخطوات التي نقوم بها، وهو النهج الذي مكننا من تطوير منتجاتنا لتصل إلى مكانة متميزة وتحظى بإعجاب الجميع".



وفي تأكيد للحضور الكبير والمكانة العالمية التي تتمتع بها، استقبلت "جلف كرافت" خلال فعاليات المعرض 55 من وكلائها الحصريين من جميع أنحاء العالم، بينما صورت المنتجات الـ 3 الجديدة التي كُشف النقاب عنها خلال فعاليات المعرض في نسخته الـ 26 مسيرة النجاح التي انتهجتها الشركة منذ نشأتها، وهي اليخت السوبر "ماجستي 140"، واليخت العائلي "ماجستي 62"، فضلاً عن القارب المطور "تورينج 48".وحظيت منتجات "جلف كرافت" من اليخوت الفاخرة باهتمام واسع من جميع المشاركين في المعرض، وكان اليخت السوبر "ماجستي 140" محطّ أنظار زوار المعرض، بفضل تصميمه الداخلي الأنيق وخطوطه الخارجية المتناسقة ولمساته الدقيقة. أما اليخت الآخر "ماجستي 62" فقد جذب بدوره عشاق الإبحار مع الأصدقاء والعائلة، وذلك بفضل تقنياته المتطورة وسهولة الإبحار به، إذ أنه لا يتطلب وجود طاقم لتسييره، فضلا عن تصميمه الداخلي الذي يمتاز بالرحابة.



واستأثرت يخوت وقوارب "جلف كرافت" بالنصيب الأكبر من اهتمام العملاء من مناطق الخليج العربي وأوروبا وروسيا وأستراليا وجنوب شرق آسيا، كما تلقت الشركة عدداً من العروض المحتملة لشراء اليخوت المعروضة، خصوصاً اليخت السوبر "ماجستي 100" الحائز على جوائز عالمية.



انعقد معرض دبي العالمي للقوارب 2018، وخلافاً للمكان الذي احتضن الفعالية طوال سنوات عديدة، لأول مرة في قناة دبي المائية التي أضحت وجهة جديدة للفخامة والرفاهية بدولة الإمارات واستقطب الحدث أكثر من 26 ألف زائر من 151 جنسية، ليعزز المعرض بذلك حضوره وشهرته على المسرح العالمي لليخوت والقوارب فضلاً عن أنه تزين بحضور أصحاب السمو والشيوخ وأفراد العائلات المالكة وكبار الشخصيات والأثرياء.



