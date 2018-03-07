"نوتيكا إيطاليانا"،النجاح في دبي تحت اسم صنع في إيطاليا

أنسامد - 6 مارس /آذار - إن نجاح القوارب الإيطالية في دبي، حيث يقام المعرض الرئيسي للسوق البحري في الشرق الأوسط، كان حاضرا مع علامات تجارية مثل Amare, Azimut-Benetti, Baglietto, Ferretti, Fincantieri Yachts, yachts Maori, Navaltecnosud , Veco.



وقد عرضت شركة أزيموت-بينيتي في دبي ثلاث قوارب ( جراند 27 متر، ازيموت فيرفي 40 متر،ازيموت 60 متر). وقد قدمت شركة بيجليوتو دراسة عن مشروع 50 مترا،فيريتي 88 مترا، فيريتي 88 متر، دومينو سوبر وفيريتي لليخوت 55 متر، ريفا 100 متر،كورسارو وفيريتي لليخوت 780 مترا،بيرشينج 70 متر.



كما تم عرض أيضا مساحة للملحقات والإكسسوارات . ققدمت أماري الأحدث من حيث الجسور (الجسور من أجل الصعود على القوارب) والنوافذ (تلك النوافذ المستديرةالخاصة بالقوارب)، وقدم فيكو الأحدث في مجال التبريد وتكييف الهواء البحري.



سجلت الصادرات من وحدات الترفيه الإيطالية الصنع الي الإمارات العربية عام 2017 نموا ملحوظا، بلغ 30 مليون يورو.



