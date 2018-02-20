فيلا بيبياني التاريخية تباع ب10 ملايين يورو و10 للترميم

أنسا / فلورنسا ، 20 فبراير / سيتم استثمار أكثر من 20 مليون يورو لشراء فيلا بيبياني في بلدية كابرايا إي ليميتي في مقاطعة فلورانسا وهذا العقار التاريخي مشهور بحديقته النباتية و قد تم بيعه عن طريق شركة ليونارد لوكسيري ريل استيت ، بقيمة تصل إلى حوالي 10 ملايين يورو لأحد بارونات المال الأمريكيين . وأشارت الشركة إلى أن المستثمر تعهد بإنفاق مبلغ مساو من المال لإعادة ترميم الفيلا التاريخية وكذلك إنشاء مشروع زراعى لانتاج النبيذ و الزيوت و دعم النشاطات الزراعية في المنطقة .



ويتكون العقار من مساحة من الارض تقدر ب 380 هكتارا بينما تضم الفيلا برجين يطلان على مزرعة تضم أيضا مطاعم و اسطبلات مقامة على نحو 9800 متر مربع . كما يضم حديقة نباتية على مساحة 20 هكتارا بها نباتات شرقية و حديقة للنزهة ترجع الى القرن التاسع عشر .



وقد أشير إلى الفيلا للمرة الأولي في وثيقة من 1546 حيث وصفت بأنها " الأ راضي الإقطاعية لأسرة فرييسكوبالدي " . و ظلت ضمن ملكية أسرة من نبلاء فلورانسا حتي عام 1809 عندما توفيت أناستازسيا فرسيكوبالدي و ذهبت ملكيتها إلى ابنها كوسيمو رودلوفي ( 1795 - 1865 ) . وريدولوفي هو شخصية معروفة في المنطقة و قام بانشاء الحديقة النباتية و المتنزه الرومانسي الملحقين بالفيلا و يضمان نحو 195 نوعا من وردود الكاميليا . و من ناحيته قال ديمتري كورتي مؤسس شركة ليوناردي لوكسري ريل استيت " في الأعوام الأخيرة يعمل الأمريكيون على شراء العقارات الفاخرة في السوق الإيطالية ، و في أقاليم أخرى مثل توسكاني والتي لا تزال تتمتع بشهرة كبيرة مثل بيدومونت وفي مناطق ذات قيمة عالية الثمن مثل مونيفيراتو حيث بعنا واحدا من أهم القصور الشهيرة في الأقليم في كامينو " . وقال المشترون - وفقا لما قالته شركة العقارات - لم يشتروا هذا الصرح الثقافي التاريخي العظيم ليجعلوا منه منزلا لهم ، لأنه يشكل جزء من تراث هذا البلد وهويته . وهم أيضا سوف سيتثمرون في نشاطات انتاجية وهو ما يسهم في تنشيط الأقتصاد و خلق الوظائف